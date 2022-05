Τσιτσιπάς: «Με... τρέλανε ο αντίπαλός μου»

O Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 4), έστω και δύσκολα, κατάφερε να ξεπεράσει τον σκόπελο του Τσέχου Ζντένεκ Κόλαρ (Νο 134) και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Roland Garros.

Ο Έλληνας τενίστας στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης συνεχάρη τον αντίπαλό του, τονίζοντας ότι του έκανε τη ζωή δύσκολη στο μεταξύ τους ματς.



«Με τρέλανε. Εκνευριζόμουν γιατί ήταν πίσω από κάθε μπάλα. Δεν ήταν εύκολο. Τον συγχαίρω ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι και κατέβαλλε τεράστια προσπάθεια. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, μεγάλης διάρκειας. Έψαχνα σε όλο το παιχνίδι να βρω τον τρόπο να κερδίσω. Τα κατάφερα», ανέφερε ο «Στεφ» για τη μάχη του με τον Τσέχο.

