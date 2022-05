Ρολάν Γκαρός: Χόλγκερ Ρούνε-Στέφανος Τσιτσιπάς 2-1 σετ (7-5, 3-6, 6-3, 3-2)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Eurosport 1) ο αγώνας ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο 4) και τον Χόλγκερ Ρούνε (Νο 40), για τη φάση των «16» του Ρολάν Γκαρός.

Μετά τις δύσκολες νίκες του απέναντι σε Μουσέτι και Κόλαρ και την εύκολη πρόκριση κόντρα στον Μίκαελ Ίμερ (Νο 95) ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας φιλοδοξεί να ξεπεράσει και το εμπόδιο του Δανού, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

O Ρούνε προκρίθηκε στη φάση των «16», επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση 3-0 σετ (6-3, 6-3, 6-3) του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν (νο74).

Η αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Ρούνε διεξάγεται στο Philippe Chatrier. Όποιος τενίστας προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Νορβηγό, Κάσπερ Ρούουντ (Νο 8), ο οποίος νίκησε στον 4ο γύρο του Ρολάν Γκαρός τον Πολωνό Χούμπερτ Χούρκαζ (Νο 13) με 3-1 σετ (6-2, 6-3, 3-6, 6-3).

Ο αγώνας

Οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ανεβάζει στροφές στη συνέχεια, φτάνοντας στο πρώτο του break στο ματς (2-1).

Ο «Στεφ» διεύρυνε το προβάδισμά του σε 3-1, ωστόσο στη συνέχεια ο Δανός βγάζοντας φρεσκάδα στο κορτ και, εκμεταλλευόμενος τα συνεχόμενα λάθη του Έλληνα τενίστα στο πέμπτο game, πήρε πίσω το σερβίς του, καταφέρνοντας μάλιστα να ισοφαρίσει και σε 3-3.

"That's 𝐖𝐑𝐎𝐍𝐆!" 🤨



Stefanos Tsitsipas cannot believe it... but Hawkeye seems to confirm the umpire's decision 🎥#RolandGarros | @steftsitsipas pic.twitter.com/QjiPWOTWCR