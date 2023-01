Τζόκοβιτς: Πήρε οδηγίες από τον προπονητή του με κολλημένο χαρτάκι σε μπουκάλι στη διάρκεια τάιμ άουτ

Ένα βίντεο που παρουσιάζει τον προπονητή του Νόβακ Τζόκοβιτς, να δίνει στον δημοφιλή τενίστα ένα μπουκάλι αγνώστου περιεχομένου, κατά τη διάρκεια του Australian Open, στο οποίο έχει κολλήσει χαρτάκι με οδηγίες, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά.

Ο Σέρβος τενίστας, στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, φαίνεται πως παίρνει οδηγίες από το χαρτάκι που έχει κολλήσει ο προπονητής του πάνω σε μπουκάλι κατά τη διάρκεια της νίκης του επί του Γάλλου Ένζο Κουακό στον δεύτερο γύρο του Australian Open και στη συνέχεια να το πετάει. Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του τάιμ άουτ με τον Γάλλο αντίπαλο του.

Οι κινήσεις του Τζόκοβιτς τον πρόδωσαν, καθώς ο Σέρβος τενίστας διάβασε προσεκτικά το χαρτάκι από το μπουκάλι που παρέλαβε από τον προπονητή του, πριν το πετάξει.

Το βίντεο που ήρθε στο φως από χρήστη του TikTok, έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι ο Τζόκοβιτς και η ομάδα του μπορεί να έχουν παραβιάσει τους κανόνες που διέπουν το τουρνουά, ενώ παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα, τον Νοέμβριο σε έναν αγώνα εναντίον του Στέφανου Τσιτσιπά, για το Paris Masters, μόνο που τότε ο Σέρβος τενίστας είχε προκαλέσει αντιδράσεις σχετικά και με το σκεύασμα το οποίο έλαβε πάλι από τον προπονητή του.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA