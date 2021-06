Live: Τζόκοβιτς - Τσιτσιπάς 5-5 games (Πρώτο σετ)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΙΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ1, Eurosport 1) ο ιστορικός τελικός του Στέφανου Τσιτσιπά στο Ρολάν Γκαρός, στον οποίο διεκδικεί τον παρθενικό του τίτλο σε τουρνουά Grand Slam.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο5 στην παγκόσμια κατάταξη) αναμετράται με το Νο1 του κόσμου, Νόβακ Τζόκοβιτς με στόχο να δώσει «σάρκα και οστά» σε κάτι που έμοιαζε με όνειρο: να σηκώσει την κούπα στο Παρίσι, την ώρα που ο… μπαρουτοκαπνισμένος αντίπαλός του ψάχνει τον 19ο major τίτλο του.

Ο «Στεφ» την Παρασκευή, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός, κατάφερε να θέσει νοκ άουτ τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο6) επικρατώντας με 3-2 σετ και σήμερα είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνάει από τη... ρακέτα του για φτάσει σε μία ιστορική νίκη απέναντι στον Σέρβo, στον πρώτο του τελικό στο γαλλικό Όπεν.

