United Cup: Άλλη μια νίκη για την Ελλάδα από τον εξαιρετικό Σακελλαρίδη

O Στέφανος Σακελλαρίδης σημείωσε τεράστια νίκη, καθώς επικράτησε με 2-1 (5-7, 6-1, 6-3) του Ζιζού Μπεργκς και έδωσε άλλη μια νίκη στην Ελλάδα επί του Βελγίου (3-1).

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Έλληνας πρωταθλητής (Νο 803) αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε ATP διοργάνωση και επικράτησε του αντιπάλου του που είναι Νο 129.

Ο 18χρονος τενίστας παρά το γεγονός ότι έχασε οριακά το πρώτο σετ κατάφερε να βρει τα χτυπήματα και να νικήσει με ευκολία τα άλλα δύο.

