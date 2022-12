United Cup: Η Ελλάδα το 2-0 με ανατροπή Τσιτσιπά

Έχοντας ως μεγάλο όπλο το σερβίς του, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.4) λύγισε με 4-6, 6-2, 7-6(4) τον 31χρονο Βούλγαρο (Νο.28) και η εθνική θέλει τώρα μια νίκη για να βάλει γερές βάσεις για την πρόκριση στον τελικό του Περθ.

Και μπορεί να «καθαρίσει» τη Βουλγαρία η Μαρία Σάκκαρη, καθώς η 27χρονη τενίστρια παίζει αύριο πρώτη (04.00) κόντρα στη Βικτόρια Τόμοβα. Θα ακολουθήσει η αναμέτρηση Περοβολαράκης-Κουζμάνοφ και το μεικτό διπλό.

Greece remains unbeaten! 🇬🇷 @steftsitsipas delivers a clutch victory over Grigor Dimitrov at #UnitedCup pic.twitter.com/k8l6Lcf4Ou

Ο Στεφ συνέχισε την καλή παράδοση κόντρα στον Ντιμιτρόφ (6-1 το head to head), όμως η αλήθεια είναι ότι πέρασε δύσκολες στιγμές κόντρα στον πολύπειρο αντίπαλό του. Το σερβίς του, όμως, τον έβγαλε από τις... περιπέτειες, ενώ σφράγισε τη νίκη του με ένα εξαιρετικό τάι μπρέικ.

Το πρώτο σετ ήταν κλειστό, με τον Ντίμι να σερβίρει εκπληκτικά και τελικά να «χτυπάει» την πιο κατάλληλη στιγμή: όταν ο Στεφ σέρβιρε υπό πίεση στο 4-5. Ο άλλοτε Νο.3 τενίστας στον κόσμο έχασε αρχικά τρεις σερί ευκαιρίες για το σετ, όμως εκμεταλλεύτηκε το τέταρτο σετ πόιντ του και «έγραψε» το 1-0.

Ο Τσιτσιπάς, ωστόσο, ανέβασε ταχύτητα στο δεύτερο σετ και με δύο συνεχόμενα μπρέικ πέρασε μπροστά με 5-1. Ο Ντιμιτρόφ έμεινε προσωρινά «ζωντανός» στο δικό του σερβίς, όμως ο Στέφανος έκανε το 1-1 αμέσως μετά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

So pure 🔥 @steftsitsipas fights fire with a fiery forehand in Perth. #UnitedCup pic.twitter.com/qKxDDGs5tz

Ο Ντιμιτρόφ, πάντως, συνέχισε να παλεύει και το τρίτο σετ ήταν άκρως συναρπαστικό! Πίεσε αφόρητα τον Στεφ στο 3-4 με δύο μπρέικ πόιντ, αλλά ο 24χρονος τενίστας κράτησε το σερβίς του με τέσσερα σερί μεγάλα σερβίς. Βρέθηκε μπροστά στο σκορ και στο 5-6 (15-30) ο Ντίμι, όμως και πάλι το σερβίς του Στέφανου αποδείχτηκε καθοριστικό.

Όπως καθοριστικό ήταν και το λάθος του Βούλγαρου στον πρώτο πόντο του τάι μπρέικ. Ο Στέφανος κράτησε το σερβίς του στη συνέχεια και έκλεισε τον αγώνα με άσο, μετά από συνολική προσπάθεια διάρκειας 2 ωρών και 9 λεπτών.

Η Ελλάδα, λοιπόν, προηγείται με 2-0, έχοντας σημείωσε δύο ανατροπές, καθώς και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ γύρισε τον αγώνα με την Ισαμπέλα Σινίκοβα!

An absolute BEAUTY 😀@GrigorDimitrov couldn't help but smile after this wicked backhand winner. #UnitedCup pic.twitter.com/ipuf7p4GbB