United Cup: Ήττα της Γραμματικοπούλου, αποκλεισμός της Ελλάδας στα ημιτελικά

H Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου γνώρισε την ήττα με 6-2, 6-3 από την Λουτσία Μπροντζέτι, μετά 1 ώρα και 19 λεπτά αγώνα, και η Ελλάδα αποκλείστηκε από την Ιταλία στα ημιτελικά του United Cup.

Η Ελληνίδα τενίστρια που προτιμήθηκε την τελευταία στιγμή έναντι της Δέσποινας Παπαμιχαήλ, λόγω της θετικής προϊστορίας της κόντρα στην Λούσια Μπρονζέτι, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην αντίπαλό της, που οδήγησε την Ιταλία στην τρίτη και καθοριστική νίκη επί της Ελλάδας (3-1), παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης, απέναντι στις ΗΠΑ.

Lucia finding the lines 📏



Bronzetti blazes Italy 6-2 🆙 to edge closer to the final#UnitedCup pic.twitter.com/4pWYyEmo1c