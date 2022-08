US Open: Η Σάκκαρη προπονήθηκε με τη Σερένα Γουίλιαμς!

Η Μαρία Σάκκαρη προετοιμάζεται για το προσεχές US Open (29/8) και μάλιστα είχε την ευκαιρία να προπονηθεί μαζί με τη Σερένα Γουίλιαμς, για την οποία το εν λόγω τουρνουά θα είναι ο τελευταίος... χορός, καθώς, ως γνωστόν, ανακοίνωσε ότι μετά από αυτό θα ρίξει τους τίτλους τέλους στη σπουδαία καριέρα της.

Πιο συγκεκριμένα η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια γυμνάστηκε με τη θρυλική Αμερικανίδα τενίστρια, το πρωί της Τρίτης (23/8) στη Νέα Υόρκη.

Αναμφίβολα αυτό το γεγονός είναι αρκετά τιμητικό για τη Σάκκαρη καθώς προπονήθηκε με την κάτοχο 23 Grand Slam τίτλων, που έχει γράψει ιστορία στο άθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάκκαρη θα μάθει το μονοπάτι της στο US Open την προσεχή Πέμπτη (29/8), όταν και θα διεξαχθεί η κλήρωση του τουρνουά.

Morning practice in Ashe for Serena Williams and Maria Sakkari. Bashing the ball up the throat of the court.



Rennae Stubbs on court with Serena and coach Eric Hechtman #USOpen pic.twitter.com/xqMm96Hd4o