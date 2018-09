Βόλεϊ: Έλαμψε με το… καλημέρα η Αλεξάκου

Σε 11 ημέρες η 18χρονη ακραία αγωνίστηκε σε 8 παιχνίδια, σημειώνοντας 78 πόντους, ενώ πρόσφατα αναδείχθηκε ΜVP του τουρνουά «Dog Pound Challenge» με το St. John's University, το οποίο μαζί με την Αριάδνη Καθάριου έχουν οδηγήσει σε 11 νίκες στα πρώτα 15 παιχνίδια στη σεζόν!

Το Πανεπιστήμιο Syracuse είχε πολύ καλή παρουσία το τριήμερο 14-16/9, αφού είχε δύο νίκες- μία ήττα στο Iowa State Tournament.





Αρχικά επικράτησε 3-2 (25-18, 25-22, 29-31, 18-25, 15-13) του Wyoming με την 18χρονη πασαδόρο να παίζει βασική και στα πέντε σετ και να καταγράφει νέο ρεκόρ με 39 πάσες- ασιστ, ενώ είχε 4,5 πόντους με 4/4 επιθέσεις.





Στο επόμενο παιχνίδι έχασε 3-2 (25-18, 15-25, 25-19, 19-25, 10-15) σετ από το Iowa με την Καρακάση να παίζει σε ένα σετ, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι κέρδισε 3-2 (18-25, 16-25, 25-22, 25-21, 15-9) το Iowa State με την ελληνίδα αθλήτρια να έχει συμμετοχή σε ένα σετ.





Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις της στην Αμερική η 18χρονη κεντρικός, η οποία έπαιξε βασική και στα δέκα σετ των τριών αγώνων του New Jersey Institute of Technology αυτή την εβδομάδα.





Η Μαρκάκη είχε και στα τρία παιχνίδια 12,5 πόντους με 9/26 επιθέσεις και 8 μπλοκ.





Στο Buffs Invitational το πανεπιστήμιο North Carolina - Chapel Hill με την Αριστέα Τοντάι να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση νίκησε στον ελληνικό «εμφύλιο» το Oklahoma της Όλγας Ζαμπάτη με 3-2 (26-24, 20-25, 21-25, 25-16, 17-15).





Η 19χρονη κεντρικός έπαιξε βασική και στα πέντε σετ, έχοντας 16 πόντους (δεύτερη σκόρερ της ομάδας) με 14/20 επιθέσεις και 4 μπλοκ, ενώ η 18χρονη ακραία από την άλλη πλευρά είχε συμμετοχή σε ένα σετ.





Την εντυπωσιακή του πορεία στην Division 1 του NCAA συνέχισε το St. John's University, φτάνοντας στο 11-4, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τις Εφροσύνη Αλεξάκου και Αριάδνη Καθάριου.





Η 18χρονη ακραία ήταν MVP του τουρνουά που διεξήχθη στο Conn, ενώ η 18χρονη κεντρικός είχε πολύ θετική παρουσία σε όλα τα ματς.





Στη νίκη 3-1 (25-20, 26-28, 25-22, 25-12) επί του Rutgers η Αλεξάκου ήταν πρώτη σκόρερ με 20 πόντους (16/35 επιθέσεις, 8 μπλοκ, 1 άσσος), ενώ η Καθάριου είχε 5,5 πόντους με 3 άσσους και 5 μπλοκ.





Στο νικηφόρο (3-0, 25-11, 25-14, 25-14) παιχνίδι με το Holy Cross η Αλεξάκου σημείωσε 13 πόντους (13/24 επιθέσεις και είχε 7 άμυνες), ενώ η Καθάριου είχε 8 πόντους με 5/9 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 2 άμυνες.





Μία νίκη και μία ήττα είχε το Lyon College στο πρωτάθλημα του NAIA αυτό το Σαββατοκύριακο.





Η 18χρονη κεντρικός ήταν βασική και στους δύο αγώνες, σημειώνοντας 2 πόντους στον πρώτο (1/6 επιθέσεις, 1 μπλοκ), ενώ ήταν πρώτη σκόρερ με 11,5 πόντους στο δεύτερο ματς, έχοντας 6/17 επιθέσεις, 3 άσσους, 4 μπλοκ και 2 άμυνες!





Μετά το κακό ξεκίνημα το Temple University φαίνεται πως βρίσκει τον δρόμο του (ρεκόρ 3-9) με την 20χρονη Ελληνίδα ακραία να είναι πρωταγωνίστρια στις δύο συνεχόμενες νίκες στο τουρνουά Cherry and White Challenge.





Σταθερά καλή πορεία (ρεκόρ 14-3) έχει το West Virginia Tech University στο NAIA με την 20χρονη πασαδόρο να έχει βασικό ρόλο.





Στο τουρνουά SMWC Volleyball Classic πέτυχε τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με το εμφατικό 3-0 κόντρα στα Πανεπιστήμια Midway (25-11, 26-24, 25-20), Oakland City (25-20, 25-22, 25-22), και Saint Mary Of The Woods (25-15, 25-18, 25-13).





Μόνο με νίκες (7/7) συνεχίζει το University of Pittsburgh στο ΝCAA. Αυτή την εβδομάδα επικράτησε 3-1 (16-25, 19-25, 25-22, 11-25) του Charleston και 3-1 (21-25, 19-25, 25-18, 22-25).





Η 18χρονη ακραία του Virginia Commonwealth University δεν είχε υποχρεώσεις το Σαββατοκύριακο αφού το τουρνουά VCU Invitational ακυρώθηκε, λόγω του καταστροφικού τυφώνα «Φλόρενς» που πλήττει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.





*Στη φωτογραφία του St. John's University διακρίνονται οι Αριάδνη Καθάριου (αριστερά) και Εφροσύνη Αλεξάκου (δεξιά)



Από τα πρώτα ματς της σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα βόλεϊ των ΗΠΑ, η Εφροσύνη Αλεξάκου έδειξε πως θα είναι ένα από τα «αστέρια» που θα λάμψουν στο φετινό πρωτάθλημα του NCAA.Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και η Αριστέα Τοντάι με την φανέλα του North Carolina - Chapel Hill κόντρα στο Oklahoma, ενώ σταθερά ανοδική πορεία έχει και η Έλενα Καρακάση με το Πανεπιστήμιο Syracuse.Στα αξιοσημείωτα οι πολύ καλές εμφανίσεις τόσο της Κωνσταντίνας Πατέλη West Virginia Tech University, όσο και της Κατερίνας Παπάζογλου με το Temple University.Αναλυτικά οι επιδόσεις των Ελληνίδων αθλητριών στον μαγικό κόσμο του NCAA το Σαββατοκύριακο:Το Syracuse έχει πλέον ρεκόρ 4-4, χωρίς ωστόσο να έχει αγωνιστεί ακόμα εντός έδρας (1-1 εκτός και 3-3 σε ουδέτερη έδρα)Στο τουρνουά Sacred Heart το NJIT έχασε 3-0 (27-25, 25-16, 25-21) από την διοργανώτρια ομάδα, 3-1 (25-16, 17-25, 25-13, 25-22) από το URI και 3-0 (25-12, 25-22. 25-21) από το Binghamton.Το NJIT έχει πλέον ρεκόρ 1-12, έχοντας δώσει ωστόσο μόλις ένα ματς εντός έδρας.Στα επόμενα δύο ματς το πανεπιστήμιο της Τοντάι έχασε 3-0 (25-14, 25-18, 25-20) από το Colorado και 3-1 (25-17, 25-21, 22-25, 25-17) από τo Georgia με την Αριστέα να έχει 3,5 πόντους (3/7 επιθέσεις, 1 μπλοκ) στο πρώτο ματς.Η ομάδα της Ζαμπάτη στο τουρνουά επικράτησε 3-2 (25-22, 17-25, 25-23, 18-25, 15-13) του Georgia, ενώ έχασε 3-0 (25-12, 26-24, 25-15) από το Colorado.Το πανεπιστήμιο του Cincinnati συνεχίζει την καλή του πορεία έχοντας πλέον ρεκόρ 9-3. Στο τουρνουά Queen City Classic η ομάδα των Σταματίου (19, διαγώνιος), και Τσελέπη (18, ακραία) νίκησε 3-0 (25-14, 25-14, 25-13) το Eastern Kentucky με την Σταματίου να αγωνίζεται σε δύο σετ και την Τσελέπη σε ένα.Στη συνέχεια έχασε 3-2 (21-25, 25-20, 20-25, 26-24, 15-12) από το Indiana με την Τσελέπη να μπαίνει αλλαγή σε ένα σετ, ενώ στο τελευταίο του παιχνίδι νίκησε 3-1 (25-20, 25-20, 23-25, 25-22) το Xavier με την Σταματίου να έχει συμμετοχή σε ένα σετ.Η τρίτη νίκη ήρθε κόντρα στο UConn με 3-0 (25-18, 25-19, 25-16) με τις Ελληνίδες να έχουν και πάλι ενεργό ρόλο. Η Αλεξάκου τελείωσε το ματς με 8,5 πόντους (8/20 επιθέσεις, 1 μπλοκ, 5 άμυνες) και η Καθάριου με 4,5 πόντους (3/6 επιθέσεις, 3 μπλοκ).Το τουρνουά έγινε στο St. Louis όπου έχασε από το Missouri Baptist (9ο καλύτερο στο NAIA) με 3-0 σετ (25-16, 25-14, 25-17), ενώ κέρδισε με 3-1 (22-25, 25-23, 25-23, 25-13) το Harris-Stowe State.Το Πανεπιστήμιο της Ελληνίδας αθλήτριας έχει πλέον ρεκόρ 8-5.To Temple έχασε αρχικά 3-0 (25-10, 25-10, 25-17) από το Maryland με την Παπάζογλου να έχει 2,5 πόντους, αλλά στη συνέχεια νίκησε 3-1 (25-22, 17-25, 16-25, 22-25) το New Hampshire με 5 πόντους της Ελληνίδας ακραίας και 3-1 (25-18, 26-28, 23-25, 17-25) το Princeton με την Παπάζογλου να είναι δεύτερη σκόρερ με 13,5 πόντους (11/42 επιθέσεις, 14 άμυνες, 2 μπλοκ και 1 άσσο),H Ελληνίδα αθλήτρια σημείωσε συνολικά 13 πόντους (9 κόντρα στο Midway) με 5/10 επιθέσεις, 88 πάσες- ασιστ (36 απέναντι στο Saint Mary Of The Woods), 6 άσσους, 29 άμυνες και 3 μπλοκ!Η 20χρονη διαγώνια αγωνίστηκε και στα δύο παιχνίδια (από ένα σετ), σημειώνοντας δύο πόντους με έναν άσσο και 1/1 επίθεση,Χωρίς την 20χρονη ακραία στη σύνθεση του το University of Illinois Chicago είχε μία ήττα (3-0 από το Northwestern) και δύο νίκες (3-1 το Loyola, 3-0 το DePaul) στο Chicago Cup όπου πήρε μέρος, έχοντας πλέον ρεκόρ 7-6 στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.Στο SIUE Tournament το LA Tech χωρίς την 18χρονη κεντρική που ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά από διάστρεμμα, ενόψει της εκκίνησης των αγώνων της περιφέρειας , έχασε ένα παιχνίδι από το Northern Kentucky 3-0 (25-18, 25-18, 25-12), και επικράτησε του Oral Roberts (3-2, 25-17, 19-25, 25-14, 18-25, 15-12) και του οικοδεσπότη SIUE (3-1, 25-22, 25-19, 23-25, 25-20). Το ρεκόρ του Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα είναι πλέον στο 5-9.Εκτός αγώνων λόγω τραυματισμού βρίσκεται η 18χρονη ακραία που είχε ξεκινήσει πολύ καλά την χρονιά στο Towson University, έχοντας 28,5 πόντους στα 16 σετ που αγωνίστηκε. Η Μπακοδήμου στάθηκε άτυχη καθώς χτύπησε στο γόνατο στο ματς με το Οhio State και σύντομα θα παρθεί απόφαση για τον τρόπο που θα γίνει η αποθεραπεία της.