Βόλεϊ: Ο Ηρακλής Χακίδας απέκτησε τον Φερναντέθ

Την απόκτηση του Ισπανού πασαδόρου Ιγκνάθιο Σάντσεθ Φερναντέθ (Ignacio Sanchez Fernandez) ανακοίνωσε ο ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας. Την σεζόν 2017-18 αγωνίστηκε στην ισπανική Ουνικάχα Αλμερία.







Η ανακοίνωση:

«Το Τ.Α.Π. Ηρακλής Χαλκίδας ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον Ισπανό πασαδόρο Ιγκνάθιο Σάντσεθ Φερναντέθ (Ignacio Sanchez Fernandez) για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.Την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στην δευτεραθλήτρια ομάδα της Ισπανίας UNICAJA ALMERIA με την οποία δύο χρόνια πριν είχε στεφθεί πρωταθλητής στην Ισπανική Λίγκα.Ο Ηρακλής Χαλκίδας καλωσορίζει τον Ignacio Sanchez Fernandez στη Χαλκίδα.Ignacio Sanchez FernandezΥψος(cm): 193Γέννηση: 02/24/1991Εθνικότητα: ΙσπανικήΘέση: Πασαδόρος2017/2018 2th SPANISH LEAGUE (UNICAJA ALMERIA)2015/2016 In the official list of Spanish Men National Team for World League2015/2016 4TH SPANISH LEAGUE (RIO DUERO SAN JOSE, SORIA, ESP)2014/2015 CHAMPION OF THE SPANISH LEAGUE (UNICAJA ALMERIA ,ESP)2013/2014 5TH SPANISH LEAGUE (CAJASOL JUVASA, SEVILLA , ESP)2012/2013 CHAMPION OF THE SPANISH LEAGUE (UNICAJA ALMER?A, ESP)2011/2012 7 TH WOLRLD JUNIOR CHAMPIONSHIP UNDER 21 (NATIONAL TEAM)2011/2012 2 TH SPANISH LEAGUE (UNICAJA ALMER?A, ESP)2010/2011 5TH WORLD CHAMPIONSHIP UNDER 19 (NATIONAL TEAM)2009/2011 SPANISH NATIONAL TEAM UNDER (CPJ PALENCIA, NATIONAL TEAM)».