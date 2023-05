Χάντμπολ: Ο Ολυμπιακός νίκησε 28-24 την ΑΕΚ και έκανε το 1-1 στους τελικούς

Στο... μηδέν επέστρεψαν οι τελικοί της Α1 χάντμπολ των ανδρών, καθώς ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή επικράτησε της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης με 28-24, στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση, και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Η ομάδα του Νίκου Γραμματικού βρέθηκε να χάνει 2-1, ωστόσο «ανέβασε στροφές» και με επιμέρους σκορ 6-1 πέρασε μπροστά με 7-3, ενώ από εκεί και πέρα επέβαλε τους... όρους της και, παρά την προσπάθεια του «Δικεφάλου» να διατηρηθεί κοντά στο σκορ, ανέβασε το υπέρ της προβάδισμα μέχρι και στο +8 (23-15 στο 48΄). Στο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μπροστά στο σκορ με 15-10.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά των τελικών της Handball Premier κρίνεται στις τρεις νίκες ("best of five"), με τον τρίτο τελικό να είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 22/5, στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 6-3, 8-6, 10-8, 12-9, 15-10 (ημίχρονο), 17-12, 19-13, 21-14, 24-16, 24-20, 28-24.

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή (Νίκος Γραμματικός): Κοτανίδης, Νιοκάς 9, Καραμπουρνιώτης 1, Παπαβασίλης 1, Κανδύλας 1, Μπάγιος 2, Παπαδόπουλος 2, Δομπρής 3, Mπουρζέ, Πασσιάς 1, Μοντόρο 4, Σλαβούλιτσα 2, Οστρούτσκο 1, Γκράτζαν 1, Μιχαηλίδης, Μπάουερ.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Μάτσκεβιτς, Αραμπατζής 3, Τικ, Ζίβκοβιτς 1, Μαντάλινιτς 2, Νικολαΐδης, Τσέπιτς, Ηλιόπουλος 2, Παπαδιονυσίου 6, Λιάπης 1, Άρσιτς, Σόκολιτς 1, Τσιτομπί 1, Ρογκούλσκι 1, Λέμος 6, Κεδέρης.