Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Εθνική ομάδα κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο στο χάντμπολ κατακτώντας την δεύτερη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε την ήττα στον τελικό με σκορ 31-29 από την Αίγυπτο.

Ο τελικός ήταν ντέρμπι και η εθνική προηγήθηκε με 12-10 και 13-11, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται 17-17.

Στο δεύτερο μέρος η Αίγυπτος ήταν σταθερά μπροστά στο σκορ και τελικά επικράτησε με δύο γκολ διαφορά.

Τα πεντάλεπτα, με πρώτη την Αίγυπτο: 3-2, 7-6, 9-9, 11-12, 15-13, 17-17 (ημ.), 20-20, 22-21, 24-22, 27-26, 28-27, 31-29.

Ελλάδα (Ζαραβίνας): Μπατής 3 , Τζίμπουλας 6, Παγιάτης 3, Παπάζογλου 1, Αναστασίου, Παπαντωνόπουλος 1 (9/40, 23%), Στάθης 8, Ελευθεριάδης 2, Τάπαντζης, Κυριακίδης, Κουκουλάς 3, Ρούσος 1, Τζωρτζίνης 1.