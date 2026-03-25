Σπουδαία επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα στο 2026 IBSA Judo World Cup Tbilisi, με τη Θεοδώρα Πασχαλίδου να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία J1 -70 κιλών.

Η Ελληνίδα τζουντόκα -υπό την καθοδήγηση του προπονητή της Θεόκλητου Παπαχρήστου- πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία και έφτασε στο μεγάλο τελικό, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Στην κατηγορία συμμετείχαν επτά αθλήτριες, με την Πασχαλίδου να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, πίσω από τη Μπρέντα Σόουζα ντε Φρέιτας (Βραζιλία). Την τρίτη θέση μοιράστηκαν οι Ρενούκα Σάλαβε (Ινδία) και Εσμέρ Τασκίν (Τουρκία).