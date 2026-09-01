Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε η Δέσποινα Πολακτσίδου στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 69 κιλά της άρσης βαρών, σηκώνοντας 128 κιλά στο ζετέ και ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της στη 2η θέση.

Η Πολακτσίδου έμεινε μόλις ένα κιλό πίσω από τη νικήτρια από την Αίγυπτο, χαρίζοντας ακόμα μία σημαντική διάκριση στην Ελλάδα.