Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης στα Τίρανα κατέκτησε η Μαρία Πρεβολαρακη!

Η κορυφαία πρωταθλήτρια έκανε την Ελλάδα ξανά να καρδιοχτυπά, καθώς μετά το περσινό χρυσό, ανέβηκε για μία ακόμα χρονιά στο βάθρο των νικητών της Ευρώπης

Η Μεγάλη Κυρία αγωνίστηκε στον μεγάλο τελικό των 53κ. και αντιμετώπισε την Ουκρανή Γεφρέμοβα. Σε έναν πολύ κλειστό τελικό ηττήθηκε με 2-1, ωστόσο η πιο επιτυχημένη Ελληνίδα αθλήτρια σήκωσε ξανά την σημαία της Ελλάδας ψηλά.

Να θυμίσουμε ότι η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια ταξίδεψε στην Αλβανία για να υπερασπιστεί τον θρόνο της και με μεγάλες εμφανίσεις την Πέμπτη (23/4) έφτασε μέχρι τον τελικό της κατηγορίας της.

Η Πρεβολαράκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στα 53κ. από τα προημιτελικά. Εκεί αντιμετώπισε τη Βέντλε από τη Γερμανία επικράτησε κατά κράτος και με τεχνική υπεροχή, μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων και πήρε ρεβάνς για την ήττα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι!

Στον επικό ημιτελικό η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε ακόμα μία απίστευτη ανατροπή! Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 6-2 από την Πολωνή Ζάσινα είκοσι δευτερόλεπτα πριν το τέλος, αρχικά μείωσε σε 6-4 και δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος με καρδιά… λιονταριού πήρε ακόμα δύο πόντους και ισοφάρισε. Το τελικό 6-6 της έδωσε το πλεονέκτημα και πήρε την επική πρόκριση στον τελικό!