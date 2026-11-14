Δύο ασημένια μετάλλια στο ομαδικό και καλές παρουσίες σε ατομικό επίπεδο ήταν ο απολογισμός της εθνικής μας ομάδας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου, που διεξήχθη στην πόλη Κογιονάρε της Βουλγαρίας.

Η ελληνική αποστολή κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην ομαδική βαθμολογία τόσο στην κατηγορία Κ20 όσο και στην Κ23 των Γυναικών.

Στη μικρότερη ηλικιακή κατηγορία, την καλύτερη εμφάνιση πραγματοποίησε η Ιουλιάννα Ρούσσου, η οποία κατέλαβε την 5η θέση στα 4 χλμ. με χρόνο 15:02. Η παρουσία της ήρθε μία εβδομάδα μετά τη συμμετοχή της και τη δεύτερη θέση στα 5 χλμ. Telekom στον Μαραθώνιο της Αθήνας, όπου είχε αισθανθεί ενόχληση στους θωρακικούς μυς.

Η Ιωάννα Σταματοπούλου ήταν 9η στην ίδια απόσταση με 15:32, ενώ ακολούθησαν η Βερονίκη Μπουγά και η Ειρήνη Τάνταρου με 15:45 και 15:59 αντίστοιχα.

Τις καλές εμφανίσεις συνέχισε η Βασιλική Καλλιμογιάννη, η οποία τερμάτισε στην 7η θέση στα 6χλμ. Γυναικών Κ23 με 23:38. Η αθλήτρια το περασμένο Σάββατο ήταν νικήτρια στα 5χλμ. Telekom στον ΑΜΑ 2026. Η Δήμητρα Ντάσκα (24:33) και η Αναστασία Μωραΐτη (24:48) κατέλαβαν τη 10η και την 11η θέση αντίστοιχα.

Η διαδρομή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς ήταν κυκλική ενός χιλιομέτρου, με αρκετές επαφές μεταξύ των αθλητών, ενώ η βροχή αύξησε ακόμη περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας.

Άτυχος της ημέρας στάθηκε ο Γιώργος Τασούλας, ο οποίος δέχθηκε σπρώξιμο, έπεσε και τραυματίστηκε. Παρά την ατυχία του, κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα και να καταλάβει τη 12η θέση στα 8 χλμ. με 27:59.

Στην κατηγορία των αγοριών Κ20, την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς πραγματοποίησε ο Αντώνης Ζαμπέλης, ο οποίος τερμάτισε στη 14η θέση με χρόνο 20:51.