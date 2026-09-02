Το πέμπτο της μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα πανηγύρισε η Ελλάδα, με τη Ραφαέλα Σπανουδάκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο τις σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις της για τη φετινή σεζόν, καθώς μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε με την εθνική ομάδα στη σκυταλοδρομία 4Χ100 μ., ανέβηκε για δεύτερη φορά στο βάθρο της διοργάνωσης.

Η Σπανουδάκη τερμάτισε δεύτερη στα 200 μ. με χρόνο 23.07 (1,5 μ./δ.), σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας της. Μόνο το ατομικό της ρεκόρ, 23.04, είναι καλύτερο από τη συγκεκριμένη επίδοση, ενώ μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε δείξει τις διαθέσεις της, σημειώνοντας 23.09 στον προκριματικό.

Η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη ολοκλήρωσε έτσι μια ιδιαίτερα απαιτητική και μεγάλη αγωνιστική περίοδο, με την προσοχή της να στρέφεται πλέον στην προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου της επόμενης χρονιάς.