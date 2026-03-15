Με τη μέση να την ενοχλεί και τη βροχή να δυσκολεύει τις συνθήκες, η Μαρία Ραφαηλίδου έδειξε, για άλλη μια φορά, γιατί είναι από τις κορυφαίες νέες σφαιροβόλους της Ευρώπης. Η 19χρονη πρωταθλήτρια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων K23 της Λευκωσίας, με καλύτερη επίδοση τα 16,04 μ., που σημείωσε στην πέμπτη της βολή.

Ο αγώνας διεξήχθη σε δύσκολες συνθήκες, καθώς η βροχή έκανε τη βαλβίδα γλιστερή, αναγκάζοντας αρκετές αθλήτριες να παλέψουν με πτώσεις και αστάθεια. Η Ραφαηλίδου, που προπονείται από τον πατέρα της Γιάννη Ραφαηλίδη, βρήκε τη λύση βάζοντας κάλτσες πάνω από το παπούτσι της για να μην γλιστράει. Οι βολές της διαμορφώθηκαν ως εξής: 15,81 μ., 14,88 μ., 15,81 μ., άκυρη, 16,04 μ. και 16,02 μ. Πρώτη αναδείχθηκε η Γερμανίδα Έλενα Κοπ με 16,29 μ. και τρίτη η Άννα Μούσι με 15,47 μ.

