Δεύτερο ασημένιο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading 2026 που διεξάγεται στο Ορλάντο των ΗΠΑ. Η ομάδα Senior Hip Hop, που απαρτίζεται από αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου Αποσπερίδες ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου!

Την απονομή έκανε η υπεύθυνη εθνικών ομάδων και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading, Ευαγγελία Κρητικού.

Το πρώτο ασημένιο κατέκτησε η ομάδα Junior All Girl Adv, ενώ τέσσερις ακόμα ομάδες έλαβαν πρόκριση για στους τελικούς της 3ης και τελευταίας ημέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Cheerleading που διεξάγεται στο Ορλάντο των ΗΠΑ.