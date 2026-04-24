Δεύτερο ασημένιο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading 2026 που διεξάγεται στο Ορλάντο των ΗΠΑ. Η ομάδα Senior Hip Hop, που απαρτίζεται από αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου Αποσπερίδες ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου!

Την απονομή έκανε η υπεύθυνη εθνικών ομάδων και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading, Ευαγγελία Κρητικού.

Το πρώτο ασημένιο κατέκτησε η ομάδα Junior All Girl Adv, ενώ τέσσερις ακόμα ομάδες έλαβαν πρόκριση για στους τελικούς της 3ης και τελευταίας ημέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Cheerleading που διεξάγεται στο Ορλάντο των ΗΠΑ.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Cheerleading #Senior Hip Hop #Ελλάδα