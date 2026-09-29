Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν ο Μιχάλης Κουλιανός του Ν.Ο. Καλαμακίου και ο Αριστοτέλης Χατζησταματίου του Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες αντίστοιχα, καθώς κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στις κατηγορίες τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA master 2026, που διεξήχθη στη Γαλλία, με τη συμμετοχή 29 σκαφών.

Συγκεκριμένα στα ILCA 7 και στην κατηγορία Αpprentice Master, o Κουλιανός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και μέχρι την τελευταία κούρσα κυνήγησε το χρυσό μετάλλιο.

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