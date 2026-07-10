Ο Βαγγέλης Ντούμας χάρισε την ελληνική αποστολή το δεύτερο μετάλλιό της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων, που διεξάγεται στο Μόναχο.

Ο 18χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα 200μ. πρόσθιο με 2:11.37 και ανέβηκε στο βάθρο για τέταρτη φορά στην καριέρα του, μετά από δύο μετάλλια (στα 100μ. πρόσθιο, αλλά και ένα ασημένιο στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική.

Νικητής του τελικού και πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Τούρκος Ντορούκ Γιογκουρτσούογλου με 2:09.43. Ο Έλληνας κολυμβητής προσπάθησε να τον ακολουθήσει στο πρώτο μισό της κούρσας, στη συνέχεια έμεινε πιο πίσω, αλλά δεν απειλήθηκε ουσιαστικά να χάσει τη δεύτερη θέση, πλησιάζοντας αρκετά και το ατομικό του ρεκόρ (2:10.76), που είναι παράλληλα και πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και νέων Κ23. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ιταλός Γκαμπριέλε Γκάρτζια με 2:13.07.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντούμας έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής στην ιστορία του θεσμού που κατακτά μετάλλιο σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, κάτι που μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν έτσι κι αλλιώς ανέφικτο, αφού το παράθυρο συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων περιοριζόταν σε δύο χρόνια (17-18 ετών για τα αγόρια, 15-16 για τα κορίτσια).

Με ατομικό ρεκόρ και την έκτη θέση του τελικού, ολοκλήρωσε ο Γιώργος Κάλανδρος την παρουσία του στα 100μ. πεταλούδα. Ο 17χρονος αθλητής του Ωκεανού, που την Τετάρτη (8/7) κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα, κολύμπησε σε 52.83, βελτίωσε το χρόνο του (είχε 52.94) και τερμάτισε έκτος. Νικητής αναδείχθηκε ο Εγκόρ Μπαράνοφ (ανεξάρτητος από τη Ρωσία) με 52.20 και τον ακολούθησαν στο βάθρο ο Ιταλός Φραντσέσκο Τσεολίν με 52.23 και ο Ισπανός Χοακίν Παβόν με 52.55.

Στους ημιτελικούς των 100μ. ελεύθερο νεανίδων, η Νεφέλη Μπιλανάκου με επίδοση 56.04 κατετάγη 13η, χωρίς να καταφέρει να βελτιώσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων (55.70), το οποίο είχε σημειώσει τον Μάιο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.