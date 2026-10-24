Την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου πανηγύρισε ο Λευτέρης Πετρούνιας το Σάββατο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.

Με το πρόγραμμά του να συγκεντρώνει βαθμολογία 14.333, ο «Άρχοντας των κρίκων» κατέλαβε την 2η θέση στον μεγάλο τελικό του Ρότερνταμ, κι έτσι προσέθεσε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στη λαμπερή καριέρα του.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο 36χρονος πρωταθλητής κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στη διοργάνωση, στην οποία μετράει ακόμη τρία χρυσά.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι όταν είδε τη βαθμολογία του από τους κριτές, χαμογέλασε ειρωνικά, δείχνοντας την απογοήτευσή του για την αξιολόγηση της προσπάθειάς του.

Ο 35χρονος Έλληνας Ολυμπιονίκης, ο οποίος είχε περάσει στον τελικό ως όγδοος (λόγω κακής εξόδου), έδειξε ξανά την κλάση και την εμπειρία του και με 14.333 βαθμούς εξασφάλισε το πέμπτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (μετά τα χρυσά του 2015, του 2017 και του 2018 και το ασημένιο του 2023).

Το χρυσό μετάλλιο κατέληξε στον Κινέζο Σινγκιού Λαν, ο οποίος με 14.766β. αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του πρωταθλητής κόσμου στο αγώνισμα.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία, με 14.233 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα του τελικού στους κρίκους:

1. Σινγκιού Λαν (Κίνα) 14.766

2. Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ) 14.333

3. Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14.233

4. Σινοσούκε Οκα (Ιαπωνία) 14.133

5. Ιλια Ζάικα (Ρωσία) 14.100

6. Μεχμέτ Αϊμπέρκ Κοσάκ (Τουρκία) 13.800

7. Κόρντεϊ Τούλοχ (Μ. Βρετανία) 13.366

8. Γκλεν Σουίλ (Βέλγιο) 12.833

Τα επτά ελληνικά μετάλλια στους κρίκους σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα:

Χρυσά

Δημοσθένης Ταμπάκος 2003 Ανχάιμ (ΗΠΑ)

Λευτέρης Πετρούνιας 2015 Γλασκώβη

Λευτέρης Πετρούνιας 2017 Μόντρεαλ

Λευτέρης Πετρούνιας 2018 Ντόχα

Ασημένια

Λευτέρης Πετρούνιας 2023 Αμβέρσα

Λευτέρης Πετρούνιας 2026 Ρότερνταμ

Χάλκινα

Δημοσθένης Ταμπάκος 1999 Τιαντζίν