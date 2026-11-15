Το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των -90 κιλών κατέκτησε ο Θοδωρής Τσελίδης στο Γκραν Πρι του Ζάγκρεμπ (Zagreb Grand Prix 2026), επιστρέφοντας στο βάθρο ατομικής διεθνούς διοργάνωσης έπειτα από περισσότερο από έξι μήνες.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, υπό την καθοδήγηση του εθνικού προπονητή, Νίκου Ηλιάδη, σημείωσε τέσσερις σερί νίκες στην πρωτεύουσα της Κροατίας, φτάνοντας μέχρι τον τελικό, όπου ηττήθηκε από τον Βραζιλιάνο Γκιγιέρμε Σμιτ, Νο 4 της Ολυμπιακής κατάταξης και κάτοχο τριών μεταλλίων σε Grand Slam μέσα στο 2026.

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