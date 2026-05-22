Στο 2ο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου στην κατηγορία 57κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U15 που διεξάγεται τη Βουλγαρία.

Ο φέρελπις Έλληνας αθλητής της κατηγορίας των 57κ. ελληνορωμαϊκής πάλης πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση και πορεία στη διοργάνωση επιβεβαιώνοντας το ταλέντο του. Ο Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου ξεκίνησε εντυπωσιακά επικρατώντας με τεχνική υπεροχή του Εσθονού Μπόετκερ στο εναρκτήριο παιχνίδι. Στη συνέχεια, στους «16»… συνέτριψε τον Ρουμάνο Μπελντέα ξανά επικρατώντας στην τεχνική υπεροχή.

