Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με το οποίο έπεσε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στην Α1 χάντμπολ. Πανηγύρισε τη δεύτερη επιτυχία του σε βάρος της Ένωσης στην τρέχουσα σεζόν, ύστερα από την κατάκτηση του Σούπερ Καπ στο κλειστό του Καματερού με 35-24.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι επιβλήθηκε 34-30 του «Δικεφάλου» στο κλειστό της Ηλιούπολης, διατήρησε το απόλυτο της συγκομιδής και πήρε το προβάδισμα για την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας στους τελικούς του πρωταθλήματος. Στο ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μπροστά στο σκορ με 20-15.

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