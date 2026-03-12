Την κορυφαία διάκριση για τον Φεβρουάριο απέσπασε ο Εμμανουήλ Καραλής, καθώς η European Athletics τον ανέδειξε αθλητή του μήνα, μετά το ιστορικό άλμα του στα 6,17 μ. στην Παιανία.

Ο «Μανόλο» εντυπωσίασε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, ξεπερνώντας με άνεση τα 6,17 μ., επίδοση που τον έφερε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο επί κοντώ, πάνω από θρύλους του αγωνίσματος όπως ο Σεργκέι Μπούμπκα και ο Ρενό Λαβιλένι. Η σπουδαία αυτή εμφάνιση του χάρισε επάξια τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή του μήνα στην Ευρώπη.