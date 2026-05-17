Η Μαρία Μαγκούλια με τη βολή στα 17,00 μ. στη σφαιροβολία ξεχώρισε στους αγώνες ρίψεων στη μνήμη του Πέτρου Ακριβάκη, στις εγκαταστάσεις του Πανελλήνιου.

Η αθλήτρια του Γιάννη Μπαρλή έγραψε ατομικό ρεκόρ, καθώς πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα της τα 17,00 μ., σε έναν αγώνα όπου είχε ακόμη έγκυρες προσπάθειες στα 15,82 μ., 16,29 μ. και 15,47 μέτρα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βελτίωσε το ρεκόρ της, που ήταν 16,63 μ. από τον Μάιο του 2024 και έγινε η έβδομη Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα. Με εμφανίσεις σαν τη σημερινή, έχει κάθε λόγο να σκέφτεται τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Το ατομικό της ρεκόρ βελτίωσε και η Μαρία Ανδρεάδη, που έστειλε τη σφαίρα στα 15,09 μ. και ξεπέρασε το προηγούμενο 15,00 μ., το οποίο είχε από τον Ιούνιο του 2023. Η αθλήτρια είχε ακόμη βολή στα 14,87 μ. και τέσσερις άκυρες προσπάθειες.

Η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου επικράτησε στη δισκοβολία με 54,61 μ., ενώ η 18χρονη Αλεξάνδρα Τσερνόβα στη σφυροβολία με 61,98 μέτρα.

Σταθερές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι αθλητές και οι αθλήτριες της κατηγορίας Κ18, με τον Πέτρο Κασσαβήτα να νικά στη σφύρα Κ18 με 72,66 μ., αρκετά κοντά στο ατομικό του ρεκόρ των 73,41 μ., ενώ στη σφύρα Κ20 σημείωσε 63,54 μέτρα. Στα κορίτσια, η Γεωργία Μηλιώνη ήταν πρώτη με 54,85 μ. (3κ.).

Εξάλλου, ο Ανδρέας Αποστολάκος αγωνίστηκε σε αγώνες στο Χάλε και κατέλαβε την πρώτη θέση στη σφύρα Κ18 με 72,40 μέτρα. Ο νεαρός πραγματοποιεί σταθερή χρονιά και έχει καλύτερη φετινή προσπάθεια στα 73,41 μέτρα.