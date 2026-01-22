Με μία επίδειξη δύναμης απέναντι στον Αυστραλό Τζέιμς Ντάκγουερθ, συνέχισε ο Γιανίκ Σίνερ την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του στο Australian Open. Το Νο 88 της παγκόσμιας κατάταξης δεν κατάφερε να προβάλλει αντίσταση στον Ιταλό τενίστα, ο οποίος χρειάστηκε κάτι λιγότερο από δύο ώρες για να επικρατήσει με 6-1, 6-4, 6-2 και να πάρει την πρόκριση για τον 3ο γύρο του γκραν σλαμ της Μελβούρνης.

Ο δις κάτοχος του τίτλου έφτασε τις 17 συνεχόμενες νίκες στο ATP Tour, ένα σερί που ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου, μετά την αποχώρησή του από τον 3ο γύρο του Masters της Σανγκάης, και περιλαμβάνει την κατάκτηση του τροπαίου στα ATP Finals.

Επόμενος αντίπαλος για τον Σίνερ θα είναι ο Αμερικανός Ελιοτ Σπιτζίρι (Νο 85 στον κόσμο), ο οποίος νίκησε τον Κινέζο Γιμπίνγκ Γου μετά από έναν «μαραθώνιο» πέντε σετ (6-2, 6-4, 6-7, 4-6, 6-3).

Εν τω μεταξύ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, συνέχισε την πορεία του προς την κατάκτηση του Australian Open, επικρατώντας σε δύο ώρες και 15 λεπτά του Ιταλού, Φραντσέσκο Μαεστρέλι (Νο 141 στον κόσμο) με 6-3, 6-2, 6-2.

«Δεν ήξερα πολλά γι’ αυτόν μέχρι εχθές, αλλά ποτέ δεν υποτιμώ κανέναν», δήλωσε ο 39χρονος Σέρβος πρωταθλητής, ο οποίος έχει στόχο το 25ο Grand Slam της καριέρας του και στον επόμενο γύρο θ’ αντιμετωπίσει, είτε τον Ολλανδό, Μπότιτς Βαν Ντε Ζάνσχουλπ (Νο 75), είτε τον Κινέζο, Γιουντσένγκ Σανγκ (Νο 318).

Η νίκη του «Νόλε» ήταν η 101 στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, στο οποίο έχει θριαμβεύσει 10 φορές και πλέον, απέχει μόλις μία νίκη από το ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ στο κορυφαίο τουρνουά.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Τζόκοβιτς έχει ξεπεράσει τις 100 νίκες στο Wimbledon (102) και στο Roland-Garros (101), ενώ μετρά και 95 νίκες στο US Open.