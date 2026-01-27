Ακάθεκτος προχωράει στο Australian Open ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος «καθάρισε» σε 2 ώρες και 15 λεπτά τον Άλεξ Ντε Μινόρ και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς απώλεια σετ.

Ο Ισπανός τενίστας δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ από τον Αυστραλό (Νο 6 στον κόσμο) και στη συνέχεια κυριάρχησε, φτάνοντας στη νίκη με 7-5, 6-2, 6-1, για να κλείσει… ραντεβού στους «4» με τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης αναζητά τον πρώτο τίτλο του στη Μελβούρνη, το μοναδικό τουρνουά γκραν σλαμ το οποίο δεν έχει κατακτήσει ως τώρα στην καριέρα του.

Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που ο Αλκαράθ φτάνει στην τελική τετράδα του Australian Open, όπου τις δύο προηγούμενες χρονιές είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά, το 2024 από τον Ζβέρεφ και πέρυσι από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Από τη μεριά του ο Γερμανός, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, προκρίθηκε στους 4 του πρώτου grand slam της χρονιάς, επικρατώντας του Αμερικανού, Λέρνερ Τίεν (Νο 29 στον κόσμο) με 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3).

Ο 28χρονος Γερμανός τενίστας, θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του πρώτου Grand Slam της χρονιάς (σ.σ. όπως έκανε και πέρυσι), με αντίπαλο, είτε τον Ισπανό επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ, είτε τον Αυστραλό Αλεξ Ντε Μινορ (Νο 6).

«Εχει περάσει πολύς καιρός από τότε που έπαιξα εναντίον κάποιου τόσο δυνατού αντιπάλου. Δεν ξέρω τι κάνει ο προπονητής του, Μάικλ Τσανγκ τους τελευταίους μήνες. Χωρίς το σερβίς μου, δεν θα είχα νικήσει», σχολίασε ο Ζβέρεφ, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Σημειώνεται, ότι ο αγώνας διεξήχθη με κλειστή οροφή και με κλιματισμό στο «Rod Laver Arena», λόγω της εφαρμογής του πρωτοκόλλου «ακραίας ζέστης».