Την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο στο Grand Slam θα έχει η Έλενα Ριμπάκινα (Νο5 στον κόσμο), καθώς έκλεισε θέση στον τελικό του πρώτου grand slam της χρονιάς.

Η Καζάκα τενίστρια επιβλήθηκε, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, με 2-0 σετ (6-3, 7-6) της Τζέσικα Πέγκουλα (Νο6) κι έτσι το Σάββατο θα παλέψει για τον τίτλο στη Μελβούρνη κόντρα στην Αρίνα Σαμπαλένκα, όπως είχε συμβεί και το 2023.

«Ήταν μια τεράστια μάχη, ειδικά στο δεύτερο σετ. Η Τζες έπαιξε εξαιρετικά και είμαι πολύ χαρούμενη που άντεξα μέχρι το τέλος», δήλωσε η 26χρονη, προσθέτοντας πως η ένταση της στιγμής την επηρέασε: «Ήμουν πολύ νευρική στο φινάλε, τώρα χρειάζομαι λίγη ξεκούραση». Πρωταθλήτρια του Γουίμπλεντον το 2022, η Ριμπάκινα επιστρέφει σε τελικό Grand Slam για πρώτη φορά μετά την ήττα της από τη Σαμπαλένκα στη Μελβούρνη.

Το σερβίς της δεν είχε την ίδια αποτελεσματικότητα με προηγούμενους γύρους, παρότι μπήκε στον αγώνα ως η παίκτρια με τους περισσότερους άσους στο τουρνουά (35), προσθέτοντας άλλους έξι, όλους στο δεύτερο σετ. Έκλεισε το ματς με 55% κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς, όμως στο πρώτο σετ δεν αντιμετώπισε ούτε ένα break point.

Η Πέγκουλα προσπάθησε να οδηγήσει τη Ριμπάκινα σε μακρά ράλι και να την πιέσει στο φιλέ, χωρίς όμως επιτυχία. Η Καζάκα έκανε γρήγορο break και προηγήθηκε 3-0, φτάνοντας άνετα στην κατάκτηση του πρώτου σετ. Στο δεύτερο, οι δύο παίκτριες αντάλλαξαν breaks, με τη Ριμπάκινα να προηγείται 4-2, αλλά την Αμερικανίδα να επιστρέφει εντυπωσιακά.

Η Πέγκουλα έσωσε τρία match points στο 5-3 και ισοφάρισε, οδηγώντας το σετ στο tie break, όπου έσβησε ακόμη δύο. Ωστόσο, η Ριμπάκινα κράτησε την ψυχραιμία της, κέρδισε το τέταρτο match point με άσο και «σφράγισε» την πρόκριση με μια καθοριστική επιστροφή.