Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι εδώ! Ο Σέρβος τενίστας νίκησε μετά από ένα ματς-θρίλερ, που κράτησε τέσσερις ώρες τον δις κάτοχο του τίτλου Γιανίκ Σίνερ και, μετά από τρία χρόνια, θα βρεθεί την Κυριακή (1/2) στον τελικό του Australian Open!

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ με στόχο να προσθέσει ακόμη ένα τρόπαιο στον αριθμό-ρεκόρ των δέκα τίτλων που έχει κερδίσει στη Μελβούρνη, αλλά και των 24 συνολικά σε τουρνουά grand slam.

Ο 38χρονος «Νόλε», απέναντι στον κατά 17 χρόνια νεότερό του Ιταλό, βρέθηκε δύο φορές πίσω στα σετ, αλλά είχε τις δυνάμεις και το σθένος να επιστρέψει και να κερδίσει το ματς με 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, επιστρέφοντας σε τελικό grand slam μετά από ενάμιση χρόνο. Μάλιστα, η τελευταία συμμετοχή του ήταν στο Γουίμπλεντον του 2024, όπου ηττήθηκε από τον Αλκαράθ.

