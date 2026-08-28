Την Κυριακή (30/8) ξεκινούν τα αγωνίσματα στίβου στους Μεσογειακοί Αγώνες τους Τάραντα στην Ιταλία. Η Ελλάδα μετέχει με 28 αθλητές και αθλήτριες που θα διεκδικήσουν τη διάκριση και τα μετάλλια.

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται από την Τετάρτη στην Ιταλία, και το Σάββατο (29/8) τα μέλη της θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το στάδιο «Giuseppe Valente» όπου θα φιλοξενηθούν οι αγώνες. Οι αποστολές μένουν σε κρουαζιερόπλοια επτά χιλιόμετρα από το στάδιο των αγώνων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ελληνικές συμμετοχές:

Κυριακή 30/8

18:30 100 μ. εμπ. Γυναικών πρ. Ιωσηφίδου

18:35 Σφυροβολία Ανδρών Τελικός Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου

18:45 Επί κοντώ Γυναικών Τελικός Αδαμοπούλου

18:50 110 μ. εμπ Ανδρών πρ. Ρούμτσιος

19:10 100 μ. Γυναικών πρ. Εμμανουηλίδου, Τσουκαλά

19:25 100 μ. Ανδρών πρ. Γκαραγκάνης, Βοσκόπουλος

19:45 Μήκος Ανδρών Ανδρών Τελικός Σταματονικολός

19:50 800 μ. Γυναικών πρ. Πλάκα

20:10 800 μ. Ανδρών πρ. Κουτλής

20:20 Ακοντισμός Ανδρών Τελικός

20:30 5.000 μ. Γυναικών Τελικός

20:55 100 μ. Γυναικών Τελικός

21:05 100 μ. Ανδρών Τελικός

21:20 4Χ400 Μεικτή Τελικός

Δευτέρα 31/8

18:30 400 μ. Γυναικών πρ. Ράπτη

18:45 Ύψος Γυναικών Τελικός Δόση

18:50 400 μ. Ανδρών πρ. Κονιδάρης

19:00 Δισκοβολία Ανδρών Τελικός Παυλίδης

19:10 Μήκος Γυναικών Τελικός Μπέση

19:15 100 μ. εμπ. Γυναικών Τελικός

19:30 110 μ. εμπ. Ανδρών Τελικός

19:45 800 μ. Γυναικών Τελικός

20:00 800 μ. Ανδρών Τελικός

20:05 Σφαιροβολία Γυναικών Τελικός Μαγκούλια

20:15 10.000 μ. Γυναικών Τελικός

21:00 4Χ100 Γυναικών Τελικός Ελλάδα

21:15 4Χ100 Ανδρών Τελικός Ελλάδα

Τρίτη 1/9

18:50 400 μ. εμπ. Γυναικών πρ. Γναφάκη

18:55 Σφαιροβολία Ανδρών Τελικός Γεννίκης

19:00 Τριπλούν Γυναικών Τελικός Κορένεβα

19:10 400 μ. εμπ. Ανδρών πρ. Λεβαντίνος

19:30 200 μ. Γυναικών πρ. Σπανουδάκη

19:50 200 μ. Ανδρών πρ. Μυριανθόπουλος, Παναγιωτόπουλος

19:55 Ύψος Ανδρών Τελικός Μέρλος

20:00 Ακοντισμός Γυναικών Τελικός

20:15 1.500 μ. Ανδρών Τελικός

20:30 400 μ. Γυναικών Τελικός

20:40 400 μ. Ανδρών Τελικός

20:50 3000 μ. στιπλ Γυναικών Τελικός

21:10 5000 μ. Ανδρών Τελικός

Τετάρτη 2/9

18:15 Σφυροβολία Γυναικών Τελικός Σκαρβέλη

18:40 200 μ. Γυναικών Τελικός

18:50 Επί κοντώ Ανδρών Τελικός

18:55 200 μ. Ανδρών Τελικός

19:05 Τριπλούν Ανδρών Τελικός

19:10 400 μ. εμπ. Γυναικών Τελικός

19:25 400 μ. εμπ. Ανδρών Τελικός

19:40 3000 μ. στιπλ Ανδρών Τελικός

19:50 Δισκοβοία Γυναικών Τελικός Αναγνωστοπούλου

20:00 1.500 μ. Γυναικών Τελικός

20:15 10.000 μ. Ανδρών Τελικός

20:55 4Χ100 Μεικτή Τελικός Ελλάδα

21:10 4Χ400 Γυναικών Τελικός

21:25 4Χ400 Ανδρών Τελικός

Πέμπτη 3/9

9:30 Ημιμαραθώνιος Γυναικών και Αντρών Τελικός