Τέσσερα μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Badminton (COMEBA Championship 2026), το οποίο διεξήχθη από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο «Γ. Βασιλακόπουλος» στον Πύργο.

Συνολικά η ελληνική ομάδα κατέκτησε ένα ασημένιο και τρία χάλκινα.

Την κορυφαία ελληνική διάκριση πέτυχε η Ματίνα Σωτηρίου στο μονό γυναικών. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε μέχρι τον τελικό της κατηγορίας, όπου αντιμετώπισε την Τουρκάλα Ντεμίρ. Παρά την προσπάθειά της, γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ανεβαίνοντας στο βάθρο με το ασημένιο μετάλλιο.

Στο μονό ανδρών, ο Ευάγγελος Σταύρος Αναστασίου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ ανέβηκε στο βάθρο και στο διπλό ανδρών, όπου μαζί με τον Θοδωρή Παπαδόπουλο κατέκτησαν επίσης το χάλκινο μετάλλιο.

Το τρίτο χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στο διπλό ανδρών ήρθε από τους Σταμάτη Τσιγκιρδάκη και Γιώργο Τσιόλη.