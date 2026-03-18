Ολόκληρη η Βενεζουέλα πανηγυρίζει την ιστορική νίκη της εθνικής της ομάδας μπέιζμπολ επί των ΗΠΑ, αφού κατέκτησε, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, το τρόπαιο στον τελικό του «World Baseball Classic» στο Μαϊάμι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτυχία στην Ιστορία του αθλητισμού της χώρας της Νότιας Αμερικής και μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην Ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.

Στο κατάμεστο «LoanDepot Park» οι Βενεζουελάνοι έγραψαν μια χρυσή σελίδα που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού. Η σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, όχι μόνο φέρνει το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο στη χώρα, αλλά ήρθε και σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις ΗΠΑ και Βενεζουέλας βρίσκονται σε εξαιρετικά τεταμένο σημείο, μετά τη σύλληψη του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι πανηγύρισαν στο Καράκας, αλλά και σε ολόκληρη την επικράτεια, τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Μάλιστα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι η ημέρα ανακηρύσσεται εθνική αργία.