Την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων στο Allwyn Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας βόλεϊ γυναικών, που θα διεξαχθεί στη Χαλκίδα, αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η μετακίνηση οργανωμένων φιλάθλων των ομάδων ΠΑΟΚ, Α.Ο. ΘΗΡΑΣ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, για το FINAL 4 των ημιτελικών και τον τελικό αγώνων πετοσφαίρισης του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 05/03/2026 (ημιτελικοί) και 07/03/2026 (τελικός), στο Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου «ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ» στην Χαλκίδα, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

Υπενθυμίζεται ότι το Final-4 ξεκινά την Πέμπτη με τη διεξαγωγή των ημιτελικών Α.Ο. Θήρας-Π.Α.Ο.Κ. και Ολυμπιακός-Πανιώνιος, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (7/3, 21.00, ΕΡΤ-2).