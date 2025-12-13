Στα… κάγκελα είναι οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ με την ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα οι «ασπρόμαυροι» είναι «έξω φρενών» για την απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης να μεταφέρει από την ΕΡΤ 2 SPORTS στη διαδικτυακή της πλατφόρμα τον αγώνα της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του συλλόγου με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, ενώ το παιχνίδι ήταν στο τάι μπρέικ, προκειμένου να μεταφερθεί στο ντέρμπι του μπάσκετ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.

Οι Θεσσαλονικείς, μετά το τέλος του αγώνα εξέδωσαν οργισμένη ανακοίνωση για το εν λόγω περιστατικό, στην οποία όπως επισημαίνουν «απαιτούν ξεκάθαρες και επίσημες απαντήσεις για αυτή την τραγική απόφαση», ξεκαθαρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «δεν θα μείνουν σιωπηλοί».

Αναλυτικά:

«Ο ΠΑΟΚ εκφράζει τον βαθύτατο εκνευρισμό και την αγανάκτησή του για την απαράδεκτη απόφαση της ΕΡΤ να μεταφέρει τον αγώνα βόλεϊ Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ, στο πέμπτο, τελευταίο και απολύτως κρίσιμο σετ, από την ΕΡΤ2 σε διαδικτυακό κανάλι.

Τη στιγμή που κρινόταν ένας αγώνας υψηλότατης σημασίας, η ΕΡΤ επέλεξε να στερήσει από το ευρύ κοινό τη δυνατότητα παρακολούθησης, υποβαθμίζοντας το ίδιο το προϊόν που υποτίθεται πως υπηρετεί. Μια επιλογή που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε να δικαιολογηθεί.

Η συγκεκριμένη ενέργεια γεννά εύλογα ερωτήματα: πρόκειται για μια ηλίθια και πρόχειρη απόφαση, αποτέλεσμα ανικανότητας και έλλειψης σεβασμού προς το άθλημα και τους φιλάθλους, ή για άλλο ένα δείγμα αντιΠΑΟΚτσήδικου μένους, που δυστυχώς έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε; Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη είναι ξεκάθαρη και βαραίνει αποκλειστικά την ΕΡΤ.

Ο ΠΑΟΚ απαιτεί ξεκάθαρες και επίσημες απαντήσεις για αυτή την τραγική απόφαση. Ποιος την πήρε, με ποιο σκεπτικό και με ποια λογική κρίθηκε σκόπιμο να «κοπεί» τηλεοπτικά το πιο καθοριστικό σημείο ενός τέτοιου αγώνα;

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας οφείλει διαφάνεια, σοβαρότητα και σεβασμό προς όλα τα σωματεία και τους φιλάθλους, όχι αυθαίρετες και προσβλητικές πρακτικές.

Προσπαθήσατε, μάταια, να στερήσετε την χαρά από τον Λαό του ΠΑΟΚ, βλέποντας την επερχόμενη νίκη, αλλά δεν τα καταφέρατε.

Ο ΠΑΟΚ δεν θα μείνει σιωπηλός. Αναμένουμε τις κατάλληλες απαντήσεις και τις αντίστοιχες ευθύνες. Γιατί ο σεβασμός δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση.»