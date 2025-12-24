Ένα ιστορικό τρόπαιο κατέκτησε το βράδυ της Τρίτης ο Πανιώνιος, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να στέφεται νικήτρια του Super Cup βόλεϊ γυναικών, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 3-2 σετ στον τελικό που διεξήχθη στο κλειστό «Ι. Ζηρίνης».

Οι «κυανέρυθρες» κατέκτησαν τον πρώτο Super Cup της ιστορίας τους, σε έναν αγώνα με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και υψηλό ρυθμό, το φινάλε του οποίου ήταν ακατάλληλο για… καρδιακούς.

Ο Πανιώνιος προηγήθηκε δύο φορές στα σετ, ο Ολυμπιακός απάντησε ισάριθμες φορές, ωστόσο στο τάι μπρέικ η ομάδα της Νέας Σμύρνης παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματική και πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη.

Τα σετ: 25-22, 23-25, 24-26, 25-19, 15-12