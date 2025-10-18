Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Με άνετη νίκη ξεκίνησε στη γυναικεία Volley League για την περίοδο 2025-26 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε του Άρη με 3-0 σετ (25-19, 25-17, 25-19) στο κλειστό του Μετς, στη μεγάλη επιστροφή της Πέννυς Ρόγκα.

Η λίμπερο των «πράσινων» μετά την μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο όπου πέτυχε την μεγαλύτερη νίκη, επέστρεψε στην δράση και όπως ήταν φυσικό ήταν το κεντρικό πρόσωπο του αγώνα.

Η Ρόγκα από την προθέρμανσή της με την υπόλοιπη ομάδα γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, αλλά και από τις παίκτριες του Άρη που έσπευσαν να την αγκαλιάσουν πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση.

Η ίδια με το χαμόγελο στα χείλη, ένα χαμόγελο που ποτέ δεν έφυγε ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που πέρασε, έδειξε να χαίρεται και με το παραπάνω τις εκδηλώσεις προς το πρόσωπό της.

Στο αγωνιστικό κομμάτι το «τριφύλλι» δυσκόλεψε την επίθεση του Άρη, με την ομάδα του Χρήστου Πάτρα να παίρνει μόλις 24 πόντους, με επιθέσεις έναντι 42 των αντιπάλων της, ενώ ακόμη οι «πράσινες» υπερείχαν, τόσο σε άσσους (6-2), όσο και σε μπλοκ (9-7).

Για τον Παναθηναϊκό, που αγωνίστηκε χωρίς τη Μόνικα Φεντούσιο, πρώτη σκόρερ ήταν η Χέιλι Μπένετ, ενώ εξαιρετική δουλειά έκανε επίσης η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, οδηγώντας την ομάδα της στο 45% στην επίθεση. Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης πρώτη σκόρερ ήταν η Ιούνα Ζαντοροζνάι με 11 πόντους.

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 6 άσσους, 42 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 2 άσσους, 24 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 10 (10/25 επ., 54% υπ.-25% άριστες), Μπένετ 15 (12/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (0/1 επ., 1 άσσος), Σάμανταν 11 (7/11 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Παπαγεωργίου 7 (4/11 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντίνου 11 (9/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ.-15% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 25% υπ.-25% άριστες), Ρόγκα (λ), Γιώτα Αφρ., Τάνη1 (1 άσσος), Ράπτη, Παπά 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ).

ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Μίλιεβιτς 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Πλακιά 2 (2/5 επ.), Μερτέκη 7 (6/22 επ., 1 άσσος, 62% υπ.-50% άριστες), Ράιλιτς 3 (3/12 επ., 36% υπ.-23% άριστες), Νίλσον 7 (4/9 επ., 3 μπλοκ), Ζαντοροϊνάι 11 (8/37 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Αδάμου (λ, 12% υπ.-12% άριστες), Ευθυμιοπούλου (λ, 47% υπ.-33% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλη, Λαμπριανίδου, Αντωνιάδου.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ