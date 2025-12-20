Μετά από ένα καταπληκτικό ματς που έγινε στο «Ανδρέας Βαρίκας», ο Παναθηναϊκός με τρομερή ανατροπή από 2-0, επικράτησε του με 3-2 σετ του Πανιωνίου, στο δεύτερο χρονικά ματς της 8ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.
Αυτή την φορά η ομάδα του Ανδρεόπουλου δεν έπαθε ότι με τον ΠΑΟΚ, όταν είχε… επιστρέψει και πάλι από το εις βάρος της 2-0, ισοφάρισε σε 2-2, αλλά ηττήθηκε στο τάι μπρέικ από τον «δικέφαλο». Αυτή τη φορά δεν επαναλήφθηκε το σκηνικό ελέω… Νίλσεν. Ο Δανός πήρε το σερβίς στο 7-7 του πέμπτου σερ και… τελείωσε τον αγώνα με 3 άσους και με τους συμπαίκτες του να κυριαρχούν στο μπλοκ.
Η 8η αγωνιστική της Α1 ανδρών:
ΟΦΗ – Ολυμπιακός 1-3 (16-25, 17-25, 28-26, 21-25
Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 2-3 (40-38, 25-18, 15-25, 22-25, 7-15)
ΠΑΟΚ – Φλοίσβος 21/12, 17:00
Καλαμάτα 80 – Κηφισιά 21/12, 19:00
Μίλων – Φοίνικας Σύρου 21/12, 19:00
Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)
Μίλωνας (21-6) 19
Παναθηναϊκός (21-10) 18 -8αγ.
Ολυμπιακός (19-12) 16 -8αγ.
ΠΑΟΚ (16-10) 13
ΟΦΗ (16-15) 12 -8αγ.
Καλαμάτα 80 (11-14) 9
Φοίνικας Σύρου (9-13) 9
Πανιώνιος (12-19) 8 -8αγ.
Φλοίσβος Π. Φαλήρου (6-18) 4
ΑΟΠ Κηφισιάς (5-19) 3