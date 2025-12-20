Μετά από ένα καταπληκτικό ματς που έγινε στο «Ανδρέας Βαρίκας», ο Παναθηναϊκός με τρομερή ανατροπή από 2-0, επικράτησε του με 3-2 σετ του Πανιωνίου, στο δεύτερο χρονικά ματς της 8ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.

Αυτή την φορά η ομάδα του Ανδρεόπουλου δεν έπαθε ότι με τον ΠΑΟΚ, όταν είχε… επιστρέψει και πάλι από το εις βάρος της 2-0, ισοφάρισε σε 2-2, αλλά ηττήθηκε στο τάι μπρέικ από τον «δικέφαλο». Αυτή τη φορά δεν επαναλήφθηκε το σκηνικό ελέω… Νίλσεν. Ο Δανός πήρε το σερβίς στο 7-7 του πέμπτου σερ και… τελείωσε τον αγώνα με 3 άσους και με τους συμπαίκτες του να κυριαρχούν στο μπλοκ.

Η 8η αγωνιστική της Α1 ανδρών:

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 1-3 (16-25, 17-25, 28-26, 21-25

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 2-3 (40-38, 25-18, 15-25, 22-25, 7-15)

ΠΑΟΚ – Φλοίσβος 21/12, 17:00

Καλαμάτα 80 – Κηφισιά 21/12, 19:00

Μίλων – Φοίνικας Σύρου 21/12, 19:00

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Μίλωνας (21-6) 19

Παναθηναϊκός (21-10) 18 -8αγ.

Ολυμπιακός (19-12) 16 -8αγ.

ΠΑΟΚ (16-10) 13

ΟΦΗ (16-15) 12 -8αγ.

Καλαμάτα 80 (11-14) 9

Φοίνικας Σύρου (9-13) 9

Πανιώνιος (12-19) 8 -8αγ.

Φλοίσβος Π. Φαλήρου (6-18) 4

ΑΟΠ Κηφισιάς (5-19) 3