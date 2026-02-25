Ο Φλοίσβος συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο Κύπελλο Ελλάδας βόλεϊ ανδρών, πραγματοποιώντας νέο «μπαμ» μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού και αφήνοντας εκτός και τον Μίλωνα (2ο στην Α1) με 3-2 σετ. Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές, η ομάδα πανηγύρισε την πρόκριση στο Final-4.

Στο «Σοφία Μπεφόν» ο Φλοίσβος προηγήθηκε με 25-17, ο Μίλωνας απάντησε (21-25), όμως οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα με 27-25. Ο Μίλωνας έστειλε το ματς στο τάι-μπρέικ (24-26), όπου όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Με το σκορ στο 13-12, ο Φλοίσβος πήρε τους δύο καθοριστικούς πόντους και «σφράγισε» το εισιτήριο για τα ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης, για δεύτερη φορά φέτος μετά το Final-4 του «Νίκος Σαμαράς».

