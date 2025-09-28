Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας.

«Μπράβο γίγαντα Στέφανε μας έκανες πάλι περήφανους. Πάμε τώρα δυνατά για το Λος Άντζελες! Εύχομαι η νίκη σου να δώσει ώθηση ώστε να αποφασισθεί η ανακατασκευή του Ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά», ανέφερε ο Ισίδωρος Κούβελος.

Ο 28χρονος Έλληνας κωπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης και πανηγύρισε το μοναδικό μετάλλιο που του έλειπε.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 06:36.75. Πίσω του ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γερμανός Όλιβερ Ζέιντλερ και το χάλκινο κατέκτησε ο Γιαουχένι Ζάλατι.