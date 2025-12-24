Συνεχίζονται οι μεγάλες επιτυχίες για τον Αθλητικό Σύλλογο Ταεκβοντό «ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ», που εδρεύει στο Ίλιον.

Ο σύλλογος των δυτικών προαστίων, που τελεί υπό την καθοδήγηση του προπονητή Χρήστου Γρίβα, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής Απόφοιτο Δ.Π.Θ με ειδικότητα στο Ταεκβοντό, έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του σε τόσο σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και Κύπελλα όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις, επιδεικνύοντας αρκετές και σημαντικές επιτυχίες.

Στο πρόσφατο διεθνές του τουρνουά«18th Hereya International Tournament BULGARIΑ» ο Υπέρμαχος, ο οποίος πριν έναν χρόνο κατέκτησε την 1η θέση ως σύλλογος στη Νότιο Ελλάδα στην κατηγορία παμπαίδων (κατηγ. 2016), εκπροσωπήθηκε από οκτώ αθλητές.

Μάλιστα κατάφερε να βάλει στις… αποσκευές του πέντε μετάλλια, δύο ασημένια και τρία χάλκινα, επιδεικνύοντας παράλληλα και μία πέμπτη θέση.

Από εκεί και πέρα, στο πρόσφατο (27-30/11/2025) Πανελλήνιο Κύπελλο, που πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΦ, με τη συμμετοχή 2.3000 αθλητών, η ομάδα του Ιλίου κατάφερε να πρωταγωνιστήσει, έχοντας απολογισμό δύο χρυσά, τέσσερα ασημένια και τρία χάλκινα μετάλλια.

Κληθείς να μιλήσει στη Zougla.gr ο Χρηστος Γρίβας για τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας του και γενικότερα για το άθλημα του Ταεκβοντό, ανέφερε:

«Όπως όλοι γνωρίζετε Ολυμπιακό άθλημα του Ταεκβοντο κατατάσσεται στην πρώτη θέση των ατομικών αθλημάτων, βάσει στοιχείων της Γ.Γ.Α. Είναι ένα άθλημα με πολλαπλά οφέλη για τον αθλητή.

Δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα για τις επιτυχίες του συλλόγου μας. Θα τονίσω απλά ότι οι διακρίσεις μας είναι αποτελέσματα συστηματικής και σοβαρής δουλειάς που πραγματοποιείται όλα αυτά τα χρόνια στον Υπέρμαχο. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά εύχομαι σε όλον τον κόσμο».