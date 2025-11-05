Επιμέλεια: Χρυσοβαλάντης Ανδρουλάκης

Η Βάσας δεν είχε καμία σχέση ως προς τη δυναμικότητα με την Αστερίξ Μπέβερεν, αλλά ακόμη κι έτσι η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού πήρε καθαρή νίκη με 3-0 σετ (25-21, 26-24, 25-23) απέναντι στις δυνατές Ουγγαρέζες, στο πλαίσιο της γ΄ προκριματικής φάσης του CEV Champions League, κάνοντας το πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των ομίλων.

Ο δεύτερος αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου (19:00) στην έδρα της ομάδας που προπονεί ο Γιάννης Αθανασόπουλος, με τις «ερυθρόλευκες» να χρειάζονται δύο σετ για την πρόκριση.

Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού οι γηπεδούχες βρέθηκαν πίσω με 11-15 αλλά επέστρεψαν ισοφαρίζοντας σε 15-15. Η Κούμπουρα και η Αμπντεραχίμ έδωσαν προβάδισμα με 19-17, για να έρθει τελικά το 1-0 με επίθεση και μπλοκ της Κούμπουρα.

Στο δεύτερο σετ, οι «ερυθρόλευκες» βρέθηκαν πίσω με τρεις πόντους (7-10 και 11-14), αλλά αφού ισοφάρισαν (15-15) με την Εμμανουηλίδου, προηγήθηκαν 16-15, με την Κούμπουρα. Η Στεβάνοβιτς έκανε το 19-16, με επίθεση και τρομερό μονό μπλοκ, ενώ μετά από άουτ των Ουγγαρέζων, έφτασαν στο 23-20.

Εκεί οι γηπεδούχες «κόλλησαν», δέχθηκαν τέσσερις αναπάντητους πόντους για το 23-24, αλλά με τρεις συνεχείς πόντους της MVP Κούμπουρα, έφτασε στο 26-24 και στο 2-0.

Ανάλογη η εικόνα και στο τρίτο σετ, με τις «ερυθρόλευκες» να παίρνουν προβάδισμα με 6-2, αλλά στη συνέχεια να βρίσκονται πίσω με 18-16. Η Στεβάνοβιτς ισοφάρισε (18-18) με μπλοκ, με άσο της Κούμπουρα έγινε το 20-18, η Βάσας ισοφάρισε (20-20) αλλά ο Ολυμπιακός έφτασε στο 3-0 με επίθεση της Αμπντεραχίμ.

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 2 άσους, 47 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλου, ενώ της Βάσας από 2 άσους, 53 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 8 λάθη αντιπάλου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (5 μπλοκ), Κούμπουρα 24 (19/39 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 15 (9/15 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 17 (16/26 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 15% αποδοχή), Κονέο 2 (2/11 επ., 40% υπ. – 10% αποδοχή), Ντι Ιούλιο 1 (1/2 επ.), / Αρτακιανού (λ. 62% υπ. – 38% αποδοχή), Βάνιακ 1 (1 μπλοκ), Οικονομίδου, Τερζόγλου, Σαμπάτη (λ.)

ΒΑΣΑΣ (Γιάννης Αθανασόπουλος): Λέιτε 1 (1 άσος), Βίλβερτ 9 (7/14 επ., 2 μπλοκ), Παπ 9 (8/12 επ., 1 μπλοκ), Κις 8 (7/19 επ., 1 μπλοκ, 48% υπ. – 20% άριστες), Σουντερλίκοβα 16 (16/35 επ.), Οβομπέτε 17 (15/33 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 35% υπ. – 13% άριστες) / Ζουχάρ (λ., 46% υπ. – 38% άριστες), Φέκετε, Μποσκό, Σομπόκ