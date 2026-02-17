Συνέχεια στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις έχει το απόγευμα (19:00, COSMOTE SPORT 9 HD) η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού κόντρα στην Βέρο Μιλάνο. Οι «ερυθρόλευκες» εξασφάλισαν την πρόκριση στα playoffs του CEV Champions League μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί της Ζελέζνιτσαρ, αποτέλεσμα που τις φέρνει πλέον αντιμέτωπες με μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του ιταλικού πρωταθλήματος.

Στο κλειστό «Μ. Μερκούρη» αναμένεται ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ραντεβού, καθώς ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Βέρο Μιλάνο, η οποία ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων ως η δεύτερη καλύτερη ομάδα του ομίλου της. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εμπόδιο, που ωστόσο βρίσκει τις «ερυθρόλευκες» με αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή πορεία των γυναικών του Ολυμπιακού αποτελεί ήδη σημαντικό επίτευγμα, καθώς για πρώτη φορά ελληνική ομάδα καταφέρνει να προκριθεί στη νοκ άουτ φάση του CEV Champions League, γράφοντας έτσι ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιβεβαιώνοντας συνάμα τη σταθερή πρόοδο του συλλόγου.