Σημαντική διάκριση πέτυχε η εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας, καθώς κατέλαβε την τρίτη θέση στο ακροβατικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του τέταρτου φετινού αγώνα της σειράς του Παγκοσμίου Κυπέλλου της World Aquatics.

Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τις Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Αθηνά Καμαρινοπούλου, Ισμήνη Καραβασίλη, Σοφία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή και τον Στέλιο Κουκουσέλη-Φούσκη, συγκέντρωσε 203.9249 βαθμούς και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, πίσω από τον Καναδά (217.2892β.) και την Ισπανία (215.9351β.).

Το Σάββατο (30/5), η εθνική συμμετείχε στο ελεύθερο πρόγραμμα του ομαδικού, όπου κατετάγη πέμπτη με 186.7849 βαθμούς. Την ομάδα απάρτιζαν οι Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Αθηνά Καμαρινοπούλου, Ζωή Καράγγελου, Στέλιος Κουκουσέλης-Φούσκης, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή και Γεωργία Μυρτώ Ζαγγανά.