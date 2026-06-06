Από τη Μελίνα Ραφαηλία Κασβίκη ήρθε το πρώτο Μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παίδων – Κορασίδων, που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο.
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Από τη Μελίνα Ραφαηλία Κασβίκη ήρθε το πρώτο Μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παίδων – Κορασίδων, που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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