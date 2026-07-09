Οι επιτυχίες της ελληνικής Πάλης συνεχίζονται στα Σκόπια. Η Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50κ. και χάρισε στην Ελλάδα το τρίτο μετάλλιο στη διοργάνωση!

Ο μικρός τελικός ήταν για γερά νεύρα και αναμφίβολα ακατάλληλο για καρδιακούς. Απέναντι στην Κουλακίβσκα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια χρειάστηκε να κάνει μια επική ανατροπή για να ανέβει στο βάθρο. Δεκαεφτά δευτερόλεπτα πριν το τέλος η Ουκρανή πρωταθλήτρια προηγήθηκε με 6-4! Όμως με κατάθεση ψυχής η Γκίκα κατάφερε να πάρε δύο πόντους και να ευνοηθεί στο τελικό 6-6, μιας και είχε πάρει ένα τεσσάρι!

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