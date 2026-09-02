Με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από τη μεικτή ομάδα 4Χ100μ. ολοκλήρωσε η Ελλάδα τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στον στίβο των Μεσογειακών Αγώνων.

Η ελληνική τετράδα, αποτελούμενη από τους Βασίλη Μυριανθόπουλο, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Σωτήρη Γκαραγκάνη και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, τερμάτισε σε χρόνο 41.74 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλία, ενώ τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο πήρε η Γαλλία.