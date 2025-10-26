Ο Άρης Ψαρρός έγραψε Ιστορία, καθώς με το μετάλλιο που κατέκτησε στα -54κ. έγινε ο νεαρότερος Έλληνας πρωταθλητής που ανεβαίνει στο βάθρο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών – Γυναικών !

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική πορεία και έφτασε ως τον ημιτελικό των -54κ. όπου γνώρισε την ήττα από τον Τσαλόγλου.

Ο Τούρκος πήρε τον πρώτο γύρο με 10-4, αλλά ο Ψαρρός επέστρεψε δυνατότερος. Ο δεύτερος γύρος τού ανήκε ολοκληρωτικά, αλλά δέχθηκε χτύπημα, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το τελικό 6-6 έδωσε την νίκη και την πρόκριση για τον τελικό στον Τσαλόγλου, αλλά το χάλκινο μετάλλιο αναμφίβολα πρόκειται για μία τεράστια επιτυχία!

Στην πορεία του για το χάλκινο μετάλλιο ο Ψαρρός, νίκησε στη φάση των 64 τον Γιοντόνιαμτς (Μογγολία) με 2-0. Με το ίδιο σκορ επικράτησε στους 32 του Σέρβου ‘Ιβκοβιτς με 2-0 (12-0, 18-11).

Επόμενος αντίπαλος ήταν ο Ισπανός Τρίγκος. Ο Ψαρρός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και επικράτησε με 2-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Εκεί αντιμετώπισε τον Βραζιλιάνο Γκονσάλβες, επικράτησε με 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, μιας και έχασε τον πρώτο γύρο με 8-3, η συνέχεια ήταν παράσταση για έναν ρόλο! Νίκησε με 9-3 τον δεύτερο γύρο, και με 8-2.