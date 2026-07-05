Μακριά από τα στάνταρ του έμεινε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος περιορίστηκε στην τρίτη θέση στο Fly Athens. Ο Μανόλο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με άλμα 5.81μ., καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 5.91μ. σε τρεις προσπάθειες.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κρις Νίλσεν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ακολούθησε ο Τιμπό Κολέ από τη Γαλλία. Και οι δύο αθλητές ξεπέρασαν τα 5,91μ. και ανέβηκαν στις πρώτες θέσεις του βάθρου.

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